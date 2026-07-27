Coordenador da Cirurgia Robótica do H.FOA representa o Brasil em um dos maiores congressos mundiais da especialidade

O coordenador do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA), o médico Heitor Santos, representou o Brasil durante o Congresso Anual da Society of Robotic Surgery (SRS) 2026, um dos mais importantes eventos internacionais dedicados à cirurgia robótica. Realizado em Hollywood, na Flórida (EUA), o encontro reuniu especialistas, pesquisadores e líderes da área para discutir as principais inovações tecnológicas e científicas que estão transformando a prática cirúrgica em todo o mundo.

A programação contemplou diferentes especialidades médicas e apresentou as tendências que devem moldar o futuro da cirurgia robótica, desde o avanço das cirurgias remotas, tecnologia que já vem sendo aplicada em alguns centros, até o desenvolvimento de sistemas robóticos com maior autonomia, atualmente em fase experimental.

Durante o congresso, Heitor foi convidado para participar de duas atividades científicas. Em uma delas, integrou um painel de debates sobre plataformas robóticas voltadas para procedimentos de menor complexidade e centros cirúrgicos no modelo day clinic (ou Hospital-Dia). Na outra, apresentou um caso complexo de reconstrução da parede abdominal realizado na rotina do H.FOA, compartilhando os resultados obtidos e demonstrando as vantagens da cirurgia robótica em comparação com outras técnicas atualmente disponíveis.

Segundo o médico, participar de um evento desse nível representa uma oportunidade de intercâmbio científico e de fortalecimento da cirurgia robótica brasileira no cenário internacional.

“Momentos como este reforçam a importância da pesquisa, da troca de conhecimento e da colaboração internacional para que possamos oferecer tratamentos cada vez mais seguros, modernos e eficazes aos nossos pacientes.”

Além da participação científica, o congresso permitiu o contato com as tecnologias que devem impulsionar os próximos avanços da cirurgia minimamente invasiva, aproximando o H.FOA das principais tendências mundiais da especialidade.

Para o especialista, esse movimento faz parte do compromisso permanente do Hospital da FOA com a inovação e a excelência assistencial.

“O esforço de trazer a mais alta tecnologia disponível no mercado cirúrgico para o H.FOA e para Volta Redonda está elevando o nível do tratamento oferecido aos pacientes da nossa região ao mesmo patamar dos melhores centros especializados.”