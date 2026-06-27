Câmeras registram homem com recipiente antes de incêndio em depósito de pneus na Beira-Rio; Polícia Civil investiga possível ação criminosa

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelas autoridades podem ajudar a esclarecer as causas do incêndio que destruiu um depósito de pneus na Avenida Beira-Rio, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda, na noite de quarta-feira (dia 24). As gravações mostram uma movimentação considerada suspeita minutos antes do início das chamas e reforçam a linha de investigação de que o incêndio possa ter sido criminoso.

As imagens registram que, às 20h56, um homem vestindo blusa branca caminha em direção ao galpão carregando um recipiente semelhante aos utilizados para armazenar combustível. Em seguida, ele entra no imóvel.

Pouco depois, às 21h04, o mesmo homem aparece deixando o local em direção à Avenida Amazonas, já sem o recipiente. Três minutos depois, às 21h07, ele retorna em direção ao galpão, desta vez fumando. Após esse momento, ele não volta a aparecer nas imagens.

Dezenove minutos depois da última gravação, às 21h26, equipes do Corpo de Bombeiros já combatiam o incêndio, que rapidamente tomou conta do depósito. Segundo informações apuradas, também há indícios de que o homem possa ter comprado gasolina em um posto de combustíveis localizado na mesma avenida, a cerca de quatro minutos de caminhada do galpão. A possível ligação entre essa movimentação e o incêndio será apurada pela Polícia Civil.

O fogo provocou grande destruição. As chamas ultrapassaram oito metros de altura, atingiram um segundo galpão, causaram a explosão de um transformador e alcançaram uma residência vizinha onde morava um casal de idosos. Os moradores foram alertados por vizinhos e conseguiram deixar o imóvel antes que o fogo chegasse.

O combate às chamas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros por mais de 20 horas. Também atuaram na ocorrência agentes da Defesa Civil, do Inea, da Light e de empresas de telecomunicações, já que o incêndio comprometeu o fornecimento de energia elétrica, serviços de internet e provocou alterações no trânsito da região.

Na quinta-feira (dia 25), a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil, realizou visitas às famílias que vivem no entorno do galpão para avaliar possíveis impactos do incêndio e orientar os moradores. Segundo o levantamento técnico, ninguém ficou ferido ou desabrigado. As famílias foram acolhidas temporariamente por parentes e amigos, e o acompanhamento continuará sendo realizado pelo Cras Retiro, enquanto a Defesa Civil fará uma nova avaliação das edificações próximas.

As imagens das câmeras de segurança já estão em poder da Polícia Civil, que segue investigando as causas do incêndio e trabalha para identificar o homem flagrado nas gravações.

Foto: Secom/PMVR