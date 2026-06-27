Suspeito de feminicídio e apontado como gerente do tráfico morre em confronto com a PM em Barra Mansa

Um jovem de 21 anos, identificado como Douglas Leones da Silva, conhecido como “Sem Coração”, morreu após trocar tiros com policiais militares na madrugada deste sábado (dia 27), no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. Foragido da Justiça, ele era investigado por um feminicídio cometido em 2025 e também era apontado como autor de um homicídio ocorrido nesta semana no município.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 28º BPM foram até um imóvel na Vila Brígida após o setor de inteligência localizar o paradeiro de Douglas. A operação tinha como objetivo cumprir dois mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa.

Segundo a PM, ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito, que portava uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada, teria atirado contra a equipe, dando início ao confronto. Os policiais revidaram e Douglas foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação, os agentes apreenderam a pistola utilizada pelo suspeito, dois carregadores, 22 munições, além de 28 porções de maconha, 34 pedras de crack e 21 cápsulas de cocaína.

Douglas era considerado um dos principais alvos da polícia na região. Conforme as investigações, ele atuava como gerente do tráfico de drogas na Vila Brígida e tinha dois mandados de prisão em aberto.

Além da atuação no tráfico, ele era investigado pelo feminicídio da ex-namorada Eyshila Mourão, de 20 anos, assassinada a tiros no dia 11 de novembro de 2025, na Rua Bento Gomes, também no bairro Vila Brígida. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado porque Douglas não aceitava o fim do relacionamento.

O suspeito também era apontado como autor de outro homicídio ocorrido na última quarta-feira (dia 23), no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pela investigação da ocorrência e pela apuração das circunstâncias da troca de tiros.