INSS realiza mutirão de atendimentos em Volta Redonda, Barra do Piraí e Angra dos Reis neste final de semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou, até o momento, 889 atendimentos extras em finais de semana de avaliação social e perícia médica no Rio de Janeiro durante o mês de junho. Os mutirões aconteceram nos dias 13 e 20 deste mês, com o intuito de diminuir o tempo de espera na análise de requerimentos para o acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de maneira ágil e humanizada.
No próximo final de semana, os atendimentos de junho em mutirões de avaliação social e perícia médica serão finalizados nos dias 27 e 28 de junho, com a oferta de 2.027 vagas para a população do RJ. As Agências da Previdência Social (APS) de Angra dos Reis, Barra do Piraí e Volta Redonda receberão os atendimentos no final de semana.
Para participar dos mutirões e agendar o atendimento, os interessados devem ligar para a Central 135 (segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.
Avaliação Social
As avaliações sociais acontecerão nas unidades de Angra dos Reis, Avenida Brasil, Jacarepaguá, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda. O quantitativo de avaliações sociais ofertadas para o próximo fim de semana é de 520 vagas nessas agências.
Quantitativo detalhado de vagas:
Angra dos Reis – 40 vagas
Avenida Brasil – 140 vagas
Jacarepaguá – 85 vagas
Nova Iguaçu – 70 vagas
São Gonçalo – 130 vagas
São João de Meriti – 35 vagas
Volta Redonda – 20 vagas
Perícia Médica
Os atendimentos de perícia médica ocorrerão em Angra dos Reis, Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Barra do Piraí, Itaboraí, Macaé, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti e Volta Redonda. Serão oferecidas 1.507 vagas para segurados que aguardam por uma avaliação médica.
Número de perícias por agência:
Angra dos Reis – 150 vagas
Avenida Brasil – 246 vagas
Barra da Tijuca – 175 vagas
Barra do Piraí – 40 vagas
Itaboraí – 120 vagas
Macaé – 180 vagas
Magé – 80 vagas
Nilópolis – 78 vagas
Nova Iguaçu – 182 vagas
São João de Meriti – 152 vagas
Volta Redonda – 350 vagas