Exclusivo: Imagens sexualizadas de alunas criadas com IA são alvo de investigação no IFRJ de Volta Redonda

Uma manifestação convocada pelo Grêmio Estudantil do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) – Campus Volta Redonda – abrirá a programação desta segunda-feira (dia 29), antes de reunião marcada para discutir as denúncias envolvendo a criação e o armazenamento de imagens sexualizadas de alunas produzidas com o uso de inteligência artificial (IA). Segundo informações obtidas pela Folha do Aço, mais de 500 imagens desse tipo teriam sido encontradas em um computador de um laboratório da instituição, vinculado ao login de um estudante. O principal suspeito é um aluno de 17 anos, que teria produzido e armazenado o material. As vítimas seriam meninas do Ensino Médio, com idades entre 16 e 17 anos. O caso provocou forte repercussão entre estudantes, familiares, autoridades e nas redes sociais.

A manifestação está marcada para as 8h, em frente ao campus, no bairro Nossa Senhora das Graças, e foi convocada pelo Grêmio Estudantil com o lema “Nenhum caso em silêncio!”. O ato tem como objetivo cobrar uma apuração rigorosa dos fatos, acolhimento às vítimas e respostas concretas das instituições competentes. Em publicação nas redes sociais, a entidade afirma que a mobilização é em defesa de “uma escola livre de violência, misoginia, assédio, cyberbullying e qualquer forma de desrespeito”. Logo após a manifestação, está prevista uma reunião entre a direção do campus, responsáveis pelos estudantes e demais envolvidos para tratar do caso.

A Folha do Aço conversou com o diretor do campus, André Seixas, que confirmou o recebimento da denúncia e informou que uma série de medidas já foi adotada pela instituição. “Recebemos uma denúncia sobre manipulação de imagens em IA, sexualizando meninas do campus. Todas as medidas estão sendo tomadas com base no Regulamento de Convivência do IFRJ, entre elas a formação de Comissão Disciplinar, agendamento de reunião com responsáveis, acolhimento às vítimas, denunciantes e familiares, além de escuta da família do acusado, garantindo o direito ao contraditório”.

Vereadores se manifestam

A repercussão chegou à Câmara Municipal de Volta Redonda. Para o vereador Raone Ferreira (PT), o caso representa um ataque misógino que precisa ser enfrentado com firmeza. “Quero repudiar todos os ataques misóginos contra as alunas do IFRJ de Volta Redonda e quero me colocar à disposição de todo corpo estudantil para dialogar e procurar soluções jurídicas. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e coordenador da Frente Parlamentar de Saúde Mental, estou ao lado de todos vocês. Sintam-se acolhidos e representados”.

Já a vereadora Gisele Klinger (PSB) classificou a situação como extremamente grave e informou que entrou em contato com a direção do campus logo após tomar conhecimento das denúncias. “Quero deixar uma mensagem especial às alunas e familiares que estão vivendo esse momento de angústia: vocês não estão sozinhos. Agora é hora de permitir que a investigação aconteça com seriedade, sem julgamentos precipitados, mas também sem minimizar a gravidade das denúncias. Meu compromisso é acompanhar esse caso até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos”.

Nota oficial do IFRJ

Após a repercussão do caso, a Direção do Campus Volta Redonda divulgou uma nota oficial repudiando qualquer forma de violência de gênero e informando que as denúncias estão sendo investigadas. No comunicado, a instituição afirma repudiar veementemente quaisquer atos de misoginia, violência de gênero e crimes cibernéticos que atentem contra a dignidade, a privacidade e os direitos de integrantes da comunidade acadêmica.

“Reafirmamos nosso compromisso com um ambiente seguro, ético e respeitoso. Todas as denúncias serão rigorosamente apuradas, seguindo a legislação vigente e os trâmites institucionais, com os devidos encaminhamentos às autoridades competentes, quando necessário”.

Grêmio Estudantil cobra transparência

O Grêmio Estudantil I.P.I. (Inclusão, Participação e Inspiração) também publicou uma nota oficial em defesa das vítimas e cobrou uma resposta firme da instituição. A entidade afirma que continuará acompanhando o caso e exigindo transparência durante todo o processo. “Nossa luta é por um IFRJ onde nenhuma estudante tenha medo de frequentar a escola, onde a misoginia, o assédio, o cyberbullying e qualquer forma de violência não encontrem espaço”. O grêmio acrescentou que não aceitará silêncio, omissão ou impunidade diante das denúncias e reforçou o convite para a manifestação desta segunda-feira.

Revolta nas redes sociais

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Entre estudantes, servidores e familiares predominam mensagens de solidariedade às vítimas e pedidos por responsabilização dos envolvidos. Muitos internautas afirmam que o episódio não pode ser tratado como uma simples brincadeira.

Um professor também se manifestou publicamente, classificando o caso como crime e defendendo providências imediatas. “Não é brincadeira, não foi molecagem, é crime. Crime precisa de investigação e punição. O que não é possível é que, tendo o agressor sido identificado, a suspensão preventiva dele não tenha ocorrido imediatamente após a denúncia. Transparência e ações incisivas e imediatas é o mínimo”.

Entre os familiares, a preocupação é com a segurança das estudantes. “Como mãe, fico profundamente revoltada e triste com o que aconteceu. Isso não é brincadeira nem algo que possa ser minimizado. É uma violência contra meninas que estavam em um ambiente que deveria ser seguro. O silêncio e a omissão também ferem”.

Outra manifestação pede punição exemplar. “Expulsão, no mínimo. Sinto muito pelas meninas que tiveram que passar por isso em um lugar que deveria acolher e proteger seus alunos. É por causa de atitudes como essa e da falta de punição adequada que o ambiente escolar acaba se tornando um lugar onde as próprias alunas precisam sentir medo. Isso é inaceitável”.

Foto: Reprodução