Adolescente é morto a tiros na RJ-143, em Quatis; outro fica ferido e é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no fim da noite de domingo (dia 28) na RJ-143, entre o município de Quatis e o distrito de Amparo, em Barra Mansa. Outro adolescente, da mesma idade, foi baleado durante a ação, socorrido e acabou apreendido pela Polícia Militar. O caso será investigado pela 100ª DP (Porto Real/Quatis).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 37º BPM realizavam patrulhamento na região quando ouviram diversos disparos de arma de fogo e seguiram até o local. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima caída – já sem vida – sobre uma motocicleta Honda Pop preta.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram com o menor um cinto de guarnição equipado com carregadores de pistola calibre 9 milímetros. A cerca de dez metros do corpo, foi localizada uma pistola do mesmo calibre com carregador alongado.

Testemunhas informaram aos policiais que um segundo adolescente, também de 16 anos, havia sido socorrido ao Hospital Municipal de Quatis após ser atingido por um disparo na perna. Segundo a unidade de saúde, ele não corria risco de morte e foi transferido para o Hospital de Emergência de Resende, onde permaneceu internado sob escolta policial.

A perícia realizada no local apreendeu 12 pinos de cocaína, duas trouxinhas de maconha, três carregadores de pistola calibre 9 milímetros, 47 munições do mesmo calibre, um cinto de guarnição e a motocicleta utilizada pela vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Ainda segundo a Polícia Militar, os dois adolescentes possuíam anotações por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e homicídio.

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