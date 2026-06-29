Vazamento em adutora deixa bairros de Volta Redonda sem água; moradores reclamam de falta de abastecimento

Moradores dos bairros Vila Rica e Vista Verde, em Volta Redonda, relatam problemas no abastecimento de água desde o fim de semana. Segundo os relatos, em algumas residências a água deixou de chegar ainda na noite de sábado (dia 27), enquanto outros afirmam que estão sem abastecimento desde a manhã desta segunda-feira (dia 29).

De acordo com informações compartilhadas por moradores, um vazamento de grandes proporções na tubulação, na região do bairro São Geraldo, teria provocado uma intervenção emergencial na rede de distribuição.

Nas redes sociais e em grupos de mensagens, as reclamações apontam que, além da falta de água, nas últimas duas semanas, o fornecimento tem sido interrompido diariamente no fim da tarde, sendo restabelecido apenas durante a madrugada.

“Nas últimas duas semanas, todo dia a rede tem sido desligada no final da tarde. Normalmente de madrugada volta a cair. Hoje não avisaram nada. Não tem água nem para tomar banho para ir trabalhar”, desabafou uma moradora.

Outra residente do Vista Verde afirmou que a situação também afeta o bairro. “Aqui em casa acabou a água ontem à noite. Estou zerada”, escreveu.

Também há queixas sobre a dificuldade de contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Moradores relataram que tentaram ligar para os telefones divulgados pela autarquia, mas não conseguiram atendimento.

Nota do SAAE

Em nota, o SAAE-VR informou que a interrupção no abastecimento foi provocada por um rompimento na rede de distribuição, localizado no bairro São Geraldo, próximo a um posto de combustíveis. Segundo a autarquia, equipes realizam um reparo emergencial na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com o órgão, o abastecimento poderá ficar comprometido nos bairros Jardim Belvedere, Mata Atlântica, Jardim Vila Rica, Vista Verde, Vivendas do Lago, Casa de Pedra e Jardim Tiradentes até a conclusão do serviço.

A previsão do SAAE é que o fornecimento de água seja restabelecido gradativamente até o fim da tarde desta segunda-feira.

Os moradores que necessitarem de abastecimento emergencial poderão solicitar o envio de caminhões-pipa por meio da Central de Atendimento, pelos telefones 115 ou (24) 3344-2900.