Pintor é preso em flagrante por abandonar filhotes de cadela e manter aves silvestres em cativeiro em Piraí

Um pintor de 60 anos foi preso em flagrante em Piraí, por suspeita de maus-tratos contra animais. A prisão ocorreu na última sexta-feira (dia 26), no bairro Santa Teresa.

Segundo o delegado Antonio Furtado, as investigações começaram após a polícia receber uma denúncia de que o homem teria abandonado, durante a madrugada, quatro filhotes recém-nascidos de sua própria cadela em um terreno baldio. Os animais haviam nascido poucas horas antes. Os filhotes foram encontrados e resgatados pela pessoa que acionou as autoridades, mas um deles não resistiu e morreu.

Após a denúncia, policiais civis e militares localizaram o suspeito no fim da tarde de sexta-feira e seguiram até a residência dele. No imóvel, encontraram a cadela em situação considerada de maus-tratos, com sinais de desnutrição, mantida em um ambiente inadequado e apresentando as mamas inflamadas e endurecidas em razão da retirada repentina dos filhotes.

A equipe também encontrou quatro aves silvestres sendo mantidas ilegalmente na residência, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A cadela e os três filhotes sobreviventes foram encaminhados para um abrigo, onde recebem atendimento veterinário. Após a recuperação, os animais deverão ser disponibilizados para adoção responsável.

O pintor foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais e por manter aves silvestres em cativeiro sem autorização.

Foto: Divulgação/Polícia Civil