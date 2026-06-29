CSN e Prefeitura promovem encontro sobre inclusão e empregabilidade em Volta Redonda

Volta Redonda recebe nesta terça-feira (dia 30) um debate sobre diversidade, acessibilidade e inclusão profissional. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), e a Fundação CSN, promove o encontro “Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”, às 14h, na Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC).

O evento tem como objetivo fortalecer o diálogo sobre os desafios, avanços e oportunidades relacionados à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) no ambiente profissional. A iniciativa reunirá representantes do setor empresarial, especialistas, gestores públicos e convidados para discutir caminhos que ampliem o acesso ao emprego e promovam ambientes de trabalho cada vez mais acessíveis e inclusivos.

Segundo a CSN, ao sediar o encontro na ETPC, a empresa reforça seu compromisso com ações concretas voltadas à diversidade e à geração de oportunidades. Nos últimos anos, a empresa vem desenvolvendo iniciativas voltadas à capacitação e inclusão de PCDs, como o Programa Incluir, que já formou profissionais para atuação em áreas operacionais, logísticas e industriais.

A discussão sobre empregabilidade ganha relevância diante dos avanços conquistados e dos desafios que ainda persistem. Dados e experiências compartilhadas durante o encontro devem contribuir para aproximar empresas, instituições e candidatos, ampliando o acesso ao mercado de trabalho e fortalecendo a cultura de inclusão na região Sul Fluminense.

Segundo o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington, a iniciativa representa uma oportunidade de alinhar esforços entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. “Quando temos um encontro como este, promovido pela Prefeitura em conjunto com parceiros importantes, trabalhamos pela igualdade de direitos e pela ampliação das oportunidades”, destacou. Informação mencionada em repercussão da imprensa regional registrada no clipping da companhia.

As inscrições são gratuitas e limitadas a 200 participantes e podem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/Pdqb2VqASr8ckYbE9

O encontro acontece às 14h, na ETPC, no bairro Sessenta, em Volta Redonda.