Prestação de contas de 2025 é aprovada e reforça compromisso do Sindicato dos Metalúrgicos com transparência e investimentos

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou, nesta segunda-feira (dia 29), a prestação de contas referente ao exercício de 2025. O balanço financeiro, apresentado pelo diretor financeiro Alex Clemente, foi aprovado pelos associados e pela diretoria, reforçando o compromisso da entidade com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos e os investimentos voltados à categoria.

Durante a apresentação, foram detalhadas as principais ações desenvolvidas ao longo do ano, entre elas os investimentos na modernização da sede e das subsedes, melhorias na infraestrutura de atendimento aos associados, ampliação de parcerias que oferecem benefícios exclusivos à categoria, realização de sorteios de brindes e iniciativas voltadas ao fortalecimento da atuação sindical.

Segundo o diretor financeiro, Alex Clemente, a aprovação das contas demonstra a seriedade da administração. “Cada recurso arrecadado é tratado com responsabilidade e respeito ao trabalhador. Nossa prestação de contas mostra, de forma clara, onde cada investimento foi realizado e como ele retorna em benefícios, melhorias na estrutura, serviços e qualidade no atendimento aos associados. Transparência é um compromisso permanente desta gestão”, afirmou.

O presidente do Sindicato, Odair Mariano, destacou que o equilíbrio financeiro da entidade é fundamental para manter as ações em defesa dos trabalhadores. “Administrar o patrimônio do trabalhador exige compromisso, responsabilidade e planejamento. A aprovação das contas confirma que estamos no caminho certo, investindo onde realmente faz diferença: na estrutura do Sindicato, nos serviços oferecidos, nos benefícios para os associados e, principalmente, na luta permanente em defesa dos metalúrgicos do Sul Fluminense”, declarou.

Com a aprovação do balanço, o Sindicato reafirma sua política de gestão transparente e de aplicação responsável dos recursos, destacando que as contribuições dos trabalhadores são revertidas em melhorias na estrutura da entidade, ampliação dos serviços e ações voltadas ao fortalecimento da representação sindical.

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