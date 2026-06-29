“Nós vamos trazê-lo de volta para casa”: esposa de Guto Nader diz que quadro é grave, mas estável

A esposa do empresário e ex-vereador Guto Nader, Paula Nader, atualizou na tarde desta segunda-feira (dia 29) o estado de saúde do marido, internado desde a última quinta-feira (dia 25), após sofrer um grave acidente enquanto trabalhava em sua fazenda, em Pinheiral. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela afirmou que o quadro clínico continua grave, mas estável, e explicou detalhadamente os procedimentos médicos realizados desde a chegada ao hospital.

Segundo Paula, Guto participava da vacinação do gado, atividade iniciada na quarta-feira (dia 24) como prevenção a um surto de raiva. Como é canhoto, ele aplicava as vacinas por um lado diferente do equipamento de contenção, quando ocorreu o acidente. “Alguma coisa aconteceu. Uma vaca deu um coice, ele foi lançado para trás com muita violência, bateu a cabeça no chão e desmaiou”, relatou.

Ela explicou que o empresário sofreu fraturas no crânio e uma hemorragia cerebral. Já no hospital, durante os exames, a equipe médica identificou ainda uma grave hemorragia interna causada pelo rompimento da artéria que irriga o baço, além de uma lesão no pâncreas.

“Graças a Deus, a gente já estava dentro do hospital quando essa hemorragia aconteceu. Deu tempo de socorrer. Ele foi entubado imediatamente, sedado e iniciou todos os procedimentos”, contou.

Ainda na unidade de saúde, Guto recebeu quatro bolsas de sangue, passou por cirurgia para controlar a hemorragia abdominal e retirar a parte lesionada do pâncreas, além da limpeza da cavidade abdominal. Também foi submetido à implantação de um cateter intracraniano para monitorar continuamente a pressão dentro do crânio, procedimento considerado fundamental para acompanhar a evolução do traumatismo.

Desde então, ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedado e sob ventilação mecânica, como medida de proteção neurológica.

Paula explicou que os médicos iniciaram, de forma gradual, a redução da sedação para avaliar a resposta neurológica do paciente, mas ressaltou que o processo será lento e dependerá da evolução clínica. “Hoje o quadro dele é grave, mas estável. Ele foi atendido a tempo, graças a Deus. Agora é esperar o organismo responder. Nós não temos pressa. Vamos esperar o tempo que for necessário para trazer o Guto de volta para casa”, afirmou.

Ela destacou ainda que, durante a madrugada, a pressão intracraniana permaneceu em níveis considerados excelentes pelos médicos, variando entre 0 e 2, bem abaixo do limite de 20, que indicaria necessidade de intervenção.

A esposa também agradeceu as inúmeras mensagens de apoio recebidas desde o acidente, mas explicou que não tem conseguido responder às ligações e mensagens devido à dedicação integral ao tratamento do marido. “A gente fica muito grato por toda essa manifestação de carinho, mas infelizmente não tenho conseguido responder. Estamos 100% dedicados ao Guto, procurando entender cada etapa do tratamento e acompanhando tudo de perto”, disse.

Segundo Paula, os quatro filhos do empresário estão se revezando para acompanhar o pai durante a internação.

Em sua mensagem, ela também reforçou a fé da família na recuperação de Guto. “Eu entendi que esse acidente não era para a morte. Nossa confiança está em Deus e eu creio que vamos ver o agir d’Ele. Estamos com o coração em paz e totalmente dedicados à recuperação do Guto”, declarou.

Guto Nader, de 60 anos, é empresário e pecuarista, proprietário do Centro de Treinamento João Havelange. Foi vereador de Barra Mansa por dois mandatos, entre 2001 e 2004 e de 2009 a 2012. Em 2024, disputou a Prefeitura de Pinheiral pelo MDB. Ele é filho do ex-deputado estadual José Nader.