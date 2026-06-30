Operação Anáfora: PF cumpre 14 mandados contra esquema de desvio de recursos da saúde

Na manhã desta terça-feira (dia 30), a Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Anafóra para combater a lavagem de dinheiro oriunda do desvio de recurso públicos, especialmente aqueles destinados à área da saúde.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão, sendo 10 expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal e outros quatro expedidos pelo TRF2, em razão do atual entendimento do STF sobre a manutenção do foro privilegiado de envolvidos, mesmo após o término do mandato. Os mandados são cumpridos em endereços ligados aos investigados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias.

A apuração dos atos de lavagem foi aprofundada após a deflagração da primeira fase da operação, no ano de 2022. Foi apurado que investigados mantêm bens próprios em nome de terceiros, realizam despesas incompatíveis com sua condição financeira e participam de negociações vinculadas a imóveis.

Os investigados responderão, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, fraude a licitação e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros que venham a surgir no decorrer das investigações.