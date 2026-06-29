Volta Redonda ganha unidade da rede Rock & Ribs com pista de boliche e 900 m²

Expandindo sua presença no país, a rede Rock & Ribs inaugurou uma nova unidade em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Buscando oferecer uma experiência capaz de integrar diversão e gastronomia, o empreendimento com aproximadamente 900 m² de área, localizado no 4º andar do Sider Shopping, possui como diferencial a implementação de pistas de boliche internas, fornecidas pela Imply Tecnologia.

Inspirado no casual dining americano, o espaço conta com espaço kids, programação musical e uma atmosfera temática que remete ao universo do rock’n’roll, projetado para proporcionar momentos de descontração para seus visitantes. A instalação do boliche indoor já é a segunda colaboração entre a franquia e a Imply, que consolidaram a unidade do Trimais Shopping, em São Paulo, como um dos mais importantes pontos de encontro para clientes em busca de entretenimento de alto padrão.

Para Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa especializada no fornecimento de pistas de boliche, a parceria com o Rock & Ribs representa o compromisso da empresa com a oferta de infraestrutura tecnológica capazes de agregar valor aos negócios parceiros. “Reconhecendo que entretenimento é feito de experiências, as pistas Imply proporcionam uma experiência dinâmica, interativa e envolvente para jogadores de todas as idades, ampliando as opções de lazer e fortalecendo o posicionamento do espaço como um dos mais completos destinos da região.”

Por meio de painéis interativos, design moderno e iluminação dinâmica, a tecnologia transforma o espaço em um ambiente atrativo, onde o consumidor encontra soluções modernas e acessíveis. Inovação e gastronomia de qualidade se encontram para atender visitantes que demandam mais do que uma refeição tradicional.

Imagem: Reprodução/Imply