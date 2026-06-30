Adolescente de 13 anos é atropelada por trem no Centro de Barra Mansa

Uma adolescente de 13 anos foi atropelada por um trem no início da tarde desta terça-feira (dia 30), no Centro de Barra Mansa. A vítima, que usava uniforme escolar no momento do acidente, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa do município.

De acordo com a unidade de saúde, a adolescente deu entrada no hospital em estado grave e permanece sob cuidados médicos intensivos.

Em nota, a MRS Logística, concessionária responsável pela administração da malha ferroviária, lamentou o ocorrido. A empresa informou que o maquinista acionou imediatamente os freios de emergência ao perceber a adolescente atravessando a linha férrea, mas não foi possível evitar o atropelamento devido à curta distância entre a composição e a vítima.

Segundo a MRS, a própria adolescente relatou que atravessava a linha usando fones de ouvido e sem perceber a aproximação do trem. A concessionária reforçou que trens necessitam de uma longa distância para parar completamente, o que impossibilitou a interrupção da composição a tempo de evitar o acidente.

Foto: reprodução das redes sociais