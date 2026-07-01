Voltaço vence o Amazonas por 3 a 0 e sobe na tabela da Série C

O Volta Redonda FC venceu o Amazonas por 3 a 0, na noite dessa terça-feira (dia 30), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

O Esquadrão de Aço fez um bom primeiro tempo e criou as principais oportunidades da partida, mas não conseguiu transformar as chances em gols antes do intervalo. Na volta para a etapa final, a equipe foi eficiente e construiu a vitória diante da torcida.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Jean abriu o placar para o Voltaço. Marquinhos ampliou a vantagem e, já na reta final da partida, Bruno Barra marcou o terceiro gol.

Com o resultado, o Volta Redonda chegou aos 17 pontos, assumiu a 9ª colocação e ultrapassou o Amazonas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série C.

Próximo jogo

O Esquadrão de Aço volta a campo no próximo sábado(04), às 19h, quando enfrenta o Maringá, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Foto: JOÃO BRAZ/COMKT-VRFC