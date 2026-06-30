Junho Vermelho: Corpo de Bombeiros RJ realiza ação em alusão ao mês da doação voluntária de sangue

No mês em que é celebrado o Dia do Doador de Sangue, uma iniciativa voluntária chamou a atenção em Volta Redonda. Diante da preocupação do Hemonúcleo de Volta Redonda com os baixos estoques de sangue e a pouca adesão da população à campanha deste ano, uma mobilização foi realizada, nesta terça-feira (dia 30), pelo Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro para incentivar a solidariedade e reforçar a importância da doação.

Aproveitando a ação, o comandante do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (22º GBM) celebrou seu aniversário de uma forma diferente: ao invés de receber presentes, fez um pedido aos militares da unidade para que realizassem um gesto de solidariedade em prol da vida. Atendendo voluntariamente ao convite, 30 militares do 22º GBM se comprometeram a realizar a doação de sangue, transformando a data em um momento de união, cidadania e compromisso com a comunidade.

Segundo o comandante, a ação teve como objetivo não apenas contribuir para a reposição dos estoques, mas também incentivar que mais pessoas procurem o Hemonúcleo e façam parte dessa corrente do bem. “Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Meu pedido de aniversário foi um gesto simples, mas com um significado. Espero que essa atitude inspire outras pessoas a também se tornarem doadoras e perceberem que poucos minutos podem fazer uma grande diferença na vida de alguém”, disse Anderson Cardoso.

O tenente-coronel aproveitou para fazer um convite para que todos façam parte da corrente do bem. “Gostaria de aproveitar para desafiar as demais instituições públicas e privadas, para entrar nessa corrente do bem e superar esse nosso recorde de doadores simultâneos”.