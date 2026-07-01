UniFOA abre inscrições para o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026. O programa é destinado a profissionais graduados nas áreas biomédicas, ambientais, humanas, sociais aplicadas, educacionais e áreas afins que desejam ampliar sua atuação por meio da pesquisa, da inovação e da produção de conhecimento.

Com proposta interdisciplinar, o MECSMA busca formar profissionais capazes de desenvolver pesquisas, produtos educacionais e recursos tecnológicos voltados ao ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, o programa estimula a construção de soluções inovadoras conectadas às demandas da educação e da sociedade.

Nesta edição, o processo seletivo oferece 12 vagas distribuídas entre as linhas de pesquisa Formação, Saberes e Práticas Educativas e Profissionais e Ensino, Políticas Públicas e Formação Humana, conduzidas por um corpo docente com ampla experiência acadêmica e científica.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de agosto de 2026, por meio do portal do programa. O processo seletivo será composto por três etapas: entrevista, exame escrito e análise do Currículo Lattes, todas com caráter classificatório e eliminatório.

As entrevistas serão realizadas de forma on-line, pela plataforma Microsoft Teams. Já o exame escrito acontecerá presencialmente no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços. Os candidatos também deverão apresentar a documentação comprobatória referente à trajetória acadêmica e profissional para análise curricular.