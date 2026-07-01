Identificada segunda vítima de duplo homicídio encontrado em Barra do Piraí

Foi identificado, na noite de terça-feira (dia 30), no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, o corpo da segunda vítima do duplo homicídio registrado no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Trata-se de Carlos Alexandre de Souza Santos, de 23 anos, que, segundo a perícia, foi atingido por 11 disparos de arma de fogo. De acordo com informações apuradas, ele havia deixado o sistema prisional em janeiro deste ano.

Mais cedo, já havia sido identificado o outro jovem encontrado morto no local: Weskley Gabriel Guedes da Silva, de 21 anos, que apresentava duas perfurações provocadas por tiros na cabeça. Os dois seriam moradores do bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

Os corpos foram encontrados na tarde de terça-feira em um terreno baldio localizado na Rua José Adelaide de Paula, atrás de um motel, às margens da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro São Francisco, distrito da Califórnia.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h15 para verificar a denúncia de encontro de cadáveres. No local, os policiais encontraram os dois jovens já sem vida. Durante a perícia, foram recolhidas seis cápsulas deflagradas de calibre 9 milímetros.

Segundo o laudo pericial, Carlos Alexandre foi atingido por sete disparos no tronco, três na cabeça e um na mão, totalizando 11 tiros. Já Weskley apresentava dois ferimentos causados por disparos na cabeça.

O caso está sendo investigado pela 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. A principal linha de investigação é de que os dois jovens tenham sido executados em outro local, possivelmente em Volta Redonda, e que os corpos tenham sido desovados no terreno onde foram encontrados. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.

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