Estável: Santa Casa atualiza estado de adolescente atingida por trem em Barra Mansa

A adolescente de 13 anos atingida por um trem na tarde de terça-feira (dia 30), em uma passagem de nível no Centro de Barra Mansa, apresentou melhora no quadro clínico. Em atualização divulgada nesta quarta-feira (dia 1º), a Santa Casa informou que a paciente está estável e segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob acompanhamento da equipe médica.

A jovem foi socorrida após o acidente ocorrido por volta das 12h50, no cruzamento da Rua Alberto Mutel com a Praça da Liberdade, uma das passagens de nível mais movimentadas da cidade. Ela usava o uniforme escolar do Firjan Sesi quando foi atingida por uma composição da MRS Logística durante a travessia da linha férrea.

Segundo testemunhas, um trem já passava pelo local quando uma segunda composição se aproximou no sentido contrário. A adolescente, que aparentemente estava distraída, acabou sendo atingida pelo segundo trem. Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros ainda no local. Inicialmente, a vítima estava consciente, respondia aos atendimentos e apresentava ferimentos pelo corpo, além de suspeita de fraturas.

Na noite de terça-feira, a Santa Casa havia informado que a adolescente deu entrada em estado grave e permanecia sob cuidados intensivos. Nesta quarta-feira, o hospital atualizou o quadro à Folha do Aço, informando que a paciente está estável e continua recebendo assistência da equipe médica do CTI.

Em nota, a MRS Logística lamentou o acidente e informou que, de acordo com o relato da própria vítima, ela utilizava fones de ouvido e atravessava a linha férrea sem perceber a aproximação da composição. A concessionária afirmou que o maquinista acionou imediatamente os freios de emergência ao notar a travessia, mas explicou que, devido ao peso da composição e à distância necessária para a frenagem, não foi possível evitar o atropelamento.

A empresa também reforçou o alerta para que pedestres respeitem a sinalização e mantenham atenção ao atravessar a ferrovia, ressaltando que tentar cruzar a linha à frente de um trem em movimento está entre as principais causas de acidentes.

Imagens de uma câmera de monitoramento instalada na passagem de nível poderão auxiliar na apuração da dinâmica do acidente.