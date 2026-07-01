Pátio da Manobras: Barra Mansa vira uma nova página de sua história com inauguração do Viaduto Elias Rodrigues

Uma noite histórica para Barra Mansa. Assim ficou marcada esta terça-feira (dia 30), quando o prefeito Luiz Furlani inaugurou oficialmente o Viaduto Elias Rodrigues Costa (Elias da Barbará) e a Ponte Luiz Cláudio Alves de Monlevad, estruturas que integram o projeto de readequação ferroviária do município (Pátio de Manobras) e representam um dos mais importantes investimentos em infraestrutura urbana da história da cidade.

O novo complexo viário elimina um dos principais conflitos entre a linha férrea e o trânsito urbano, proporcionando mais segurança para motoristas e pedestres, maior fluidez ao tráfego e melhores condições para a operação ferroviária, beneficiando diretamente milhares de pessoas que circulam diariamente pela região.

A conclusão da obra – que teve investimento total de R$ 38,6 milhões – representa também o fim de um longo período de paralisações e dificuldades enfrentadas ao longo da execução. Iniciada em 2011, a intervenção do viaduto passou por revisões de projeto, desapropriações, reassentamentos, mudanças contratuais e reforços estruturais até ser finalmente concluída neste primeiro semestre de 2026.

Lembrando que, somando todas as obras de readequação ferroviária na cidade, desde 2010 foram investidos aproximadamente R$ 300 milhões.

Durante a solenidade, o prefeito Luiz Furlani destacou que a entrega simboliza uma nova fase para Barra Mansa. “Estamos entregando dignidade, segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Esta é uma obra que durante muitos anos foi cercada por desafios e incertezas, além de virar piada entre os que jogam contra o desenvolvimento da nossa cidade, mas que hoje se transforma em realidade graças ao esforço conjunto entre a Prefeitura, o Governo Federal e todos os órgãos envolvidos. Barra Mansa pode acreditar que grandes projetos podem, sim, sair do papel e transformar a vida das pessoas”.

Furlani ressaltou ainda que a mobilidade urbana tem sido uma das prioridades da administração municipal. “Cada obra entregue representa mais oportunidades, mais desenvolvimento econômico e mais respeito com quem vive e trabalha na nossa cidade. Este novo acesso melhora a circulação, fortalece nossa logística, valoriza a região e prepara Barra Mansa para continuar crescendo de forma planejada”.

O secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, destacou a complexidade técnica da intervenção e sua importância estratégica para o futuro do município. “Esta é uma obra de enorme relevância para a engenharia e para o planejamento urbano. Estamos falando de uma intervenção que reorganiza completamente a relação entre o sistema viário e a ferrovia, reduzindo conflitos, aumentando a segurança operacional e oferecendo uma solução definitiva para um ponto crítico da mobilidade urbana. É um legado de infraestrutura para as próximas gerações”, enfatizou.

Representando o ministro dos Transportes, George Santoro, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, destacou a parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura para viabilizar a obra e os impactos positivos para a mobilidade urbana e a segurança da população. “Foi um trabalho de equipe, que gerou um resultado efetivo para a sociedade. Isso aqui é mais do que um viaduto: representa o antes e o depois. Barra Mansa é outra depois dessas obras. As pessoas poderão viver de forma segura ao redor da ferrovia e o transporte ferroviário vai acontecer de forma eficiente. Vamos comemorar hoje essa entrega fantástica em Barra Mansa – comentou Leonardo.

O diretor substituto de Infraestrutura Ferroviária do Dnit, Eloi Palma, ressaltou o compromisso do órgão com a conclusão da obra e destacou o trabalho da equipe responsável pela execução do empreendimento. “Ao longo dos anos, entregamos milhares de quilômetros de rodovias e ferrovias, além de túneis, pontes e viadutos. E sempre nos perguntávamos: por que ainda não concluímos o viaduto da Saint-Gobain? Agora, finalmente, estamos entregando esse ativo para a sociedade. Faço um agradecimento especial ao nosso engenheiro Fábio, que representa o Dnit e o Governo Federal no dia a dia, acompanhando de perto a execução desta obra”, disse.

O superintendente regional do Dnit no estado do Rio de Janeiro, Robson Loures, também frisou como a obra vai impactar a vida da população. “Estamos muito felizes de entregar esse equipamento para a população, que vai melhorar a mobilidade urbana, garantindo mais trafegabilidade e segurança para os munícipes. Quando fazemos obras que mudam a vida das pessoas, sentimos uma felicidade muito grande”, contou.

Também presente na inauguração, o deputado federal Lindbergh Farias destacou novos investimentos previstos para Barra Mansa e afirmou que outras intervenções de mobilidade já estão em andamento. “O Furlani é o prefeito que mais liga para mim em todo o estado do Rio de Janeiro. Estivemos em Brasília para discutir o trecho de Anísio Brás e conseguimos mais R$ 25 milhões para viabilizar a retirada do pátio de manobras do Centro. Essa obra vai acontecer. E tem mais uma novidade: estivemos na ANTT para tratar da duplicação de dois retornos de acesso à Rodovia Presidente Dutra. Esperamos que a população sinta essa diferença de forma concreta no dia a dia. Parabéns, Barra Mansa!”, declarou Lindbergh.

Ao final da cerimônia, as autoridades realizaram o descerramento da placa inaugural e seguiram para o corte da fita, oficializando a entrega do novo complexo viário à população.

Autoridades presentes

Participaram da solenidade o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, representando o ministro dos Transportes, George Santoro; o deputado federal Lindbergh Farias; a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; o diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT, Eloi Palma; o superintendente regional do DNIT no Rio de Janeiro, Robson Loures; o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Sandro Soares; o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o coordenador da Concremat, Paulo José Café; o sócio-diretor da Rodoplex Engenharia Ltda., Rodrigo Vomhof; o vereador Elias Barbosa Romeiro; o ex-prefeito e ex-subsecretário estadual Rodrigo Drable; além de familiares dos homenageados Elias Rodrigues Costa e Luiz Cláudio Alves de Monlevad, secretários municipais, vereadores, representantes de instituições públicas e privadas, os vereadores da cidade e a população de Barra Mansa.

Homenageados

O viaduto recebeu o nome de Elias Rodrigues Costa, o Elias da Barbará, empresário que teve importante atuação no desenvolvimento industrial de Barra Mansa como diretor-geral da antiga Barbará Canalizações, atual Saint-Gobain Canalização.

Já a ponte homenageia o engenheiro Luiz Cláudio Alves de Monlevad, conhecido como Luca, gerente de Qualidade da Saint-Gobain e barramansense que faleceu em 2009 no acidente com o voo Air France 447, deixando um legado de dedicação à engenharia e à indústria.

Foto: Felipe Vieira