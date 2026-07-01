PRF prende três homens e apreende drogas após presenciar acidente na Dutra, em Itatiaia

Três homens, de 25, 26 e 35 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (dia 1º), após a apreensão de drogas e dinheiro em espécie durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ocorrência teve início depois que os agentes presenciaram um acidente de trânsito no km 324 da BR-116.

Segundo a PRF, a equipe realizava uma fiscalização no sentido Rio de Janeiro quando viu uma colisão lateral entre dois automóveis que trafegavam na pista contrária, no sentido São Paulo. Os policiais seguiram até o local para prestar socorro às possíveis vítimas e sinalizar a via, evitando novos acidentes.

Durante o atendimento, um dos passageiros do veículo que provocou a colisão permaneceu no interior do carro e foi orientado a desembarcar por questões de segurança e para a realização dos procedimentos administrativos relacionados ao acidente.

Ao serem questionados sobre a viagem, os ocupantes apresentaram versões divergentes. Eles informaram que haviam saído do bairro de Realengo, na capital fluminense, com destino a uma fazenda na localidade de Engenheiro Passos, em Resende. Também disseram que o motorista teria sido contratado apenas para realizar o transporte.

Na fiscalização do veículo e das bagagens, um dos passageiros, de 26 anos, demonstrou nervosismo e confessou espontaneamente que transportava drogas. Na mochila dele, os policiais encontraram oito embalagens com substância análoga à maconha, totalizando cerca de 140 gramas, além de R$ 828 em dinheiro.

Os três ocupantes receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo, a droga e o dinheiro apreendido, para a 99ª Delegacia de Polícia, em Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF