Pastor Márcio Poncio é alvo de mandado de prisão em nova fase da Operação Unha e Carne da PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 2), a quinta fase da Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre operações policiais no Rio de Janeiro. Entre os alvos de mandados de prisão está o pastor e empresário Márcio Poncio, conhecido nacionalmente como patriarca da família Poncio. Também são alvos da ação o contraventor Adilsinho e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar.

Até a última atualização, Márcio Poncio ainda não havia sido localizado pela Polícia Federal. Já Adilsinho e Rodrigo Bacellar permanecem presos por decisões judiciais anteriores.

A Operação Unha e Carne teve início em dezembro de 2025 e apura o vazamento de informações confidenciais sobre ações policiais contra o crime organizado. Segundo a investigação, os dados sigilosos teriam beneficiado integrantes do Comando Vermelho, permitindo a destruição ou ocultação de provas e comprometendo o sucesso das operações.

Ao longo das quatro fases anteriores, a investigação ganhou novas dimensões. Além do suposto esquema de vazamentos, a Polícia Federal passou a apurar uma possível rede de proteção institucional ao crime organizado, envolvendo agentes públicos e integrantes do Judiciário.

Na primeira fase, o principal alvo foi Rodrigo Bacellar, então presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A PF afirma que ele teria repassado informações da Operação Zargun ao ex-deputado Thiego Raimundo de Oliveira Santos, conhecido como TH Joias, apontado como articulador político do Comando Vermelho.

Na sequência das investigações, a segunda fase levou à prisão preventiva do desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Os investigadores suspeitam que o magistrado tenha sido a origem do vazamento das informações sigilosas.

Já na terceira etapa, Bacellar voltou a ser preso após ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-parlamentar e outros investigados, sustentando a existência de indícios de uma estrutura de proteção ao crime organizado.

A investigação foi incorporada ao contexto da ADPF 635, conhecida como “ADPF das Favelas”, que trata das políticas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro.

Quem é Márcio Poncio

Empresário e pastor, Márcio Poncio se apresenta nas redes sociais como membro da Igreja da Nuvem e patriarca da família Poncio, uma das mais conhecidas da internet. Ele é pai da deputada estadual Sarah Poncio e do cantor Saulo Poncio.

Antes da atuação religiosa, construiu sua carreira empresarial no ramo do tabaco, motivo pelo qual ficou conhecido como o “pastor do cigarro”. Nos últimos anos, também ganhou notoriedade pela intensa exposição da família nas redes sociais.

Na política, disputou uma vaga para deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2022, sem sucesso, e em 2025 concorreu à Prefeitura de Três Rios em uma eleição suplementar, mas também não foi eleito.

A Polícia Federal ainda não divulgou detalhes sobre a participação atribuída a Márcio Poncio no esquema investigado nesta quinta fase da operação. A ação segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.

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