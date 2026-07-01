Projeto E@Idoso da AAPVR forma nova turma e já beneficia mais de 100 idosos em 2026

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR), em parceria com a Prefeitura de Pinheiral, realizou no último dia 30 mais uma formatura do projeto E@Idoso, voltado à inclusão digital e à educação financeira da população idosa. Somente em 2026, mais de 100 idosos já foram beneficiados pela iniciativa.

Segundo o presidente da AAPVR, Geraldo Vida, o projeto oferece workshops de educação financeira com temas como planejamento financeiro, prevenção ao superendividamento, golpes e fraudes digitais, formação de reserva financeira, investimentos seguros, orçamento familiar e hábitos de consumo conscientes.

Além da capacitação financeira, o projeto promove a inclusão digital, contribuindo para a autonomia, a qualidade de vida e a participação ativa da pessoa idosa na sociedade. O acesso às tecnologias ajuda a reduzir o isolamento social, facilita a utilização de serviços públicos e de saúde, fortalece o contato com familiares e amigos e oferece mais segurança na identificação e prevenção de golpes financeiros.

“A inclusão digital é como aprender a ler o mundo moderno. Assim como as letras formam palavras, os cliques formam pontes. Ela garante que a pessoa idosa participe ativamente da sociedade e não fique isolada”, afirmou Geraldo Vida.