Vereador Paulo Sandro solicita reforço de viaturas e equipamentos para a 90ª DP

O presidente da Câmara de Barra Mansa, vereador Paulo Sandro, encaminhou um ofício ao secretário de Estado de Polícia Civil, Delmir Gouvêa, solicitando reforço estrutural para a 90ª Delegacia de Polícia. No documento, elepede a disponibilização de novas viaturas, equipamentos de informática, sistemas de comunicação, mobiliário operacional e outros recursos destinados ao fortalecimento das atividades da unidade policial.

Conforme destaca Paulo Sandro, Barra Mansa possui mais de 180 mil habitantes e exerce papel estratégico no Médio Paraíba, além de manter intensa integração urbana e econômica com Volta Redonda. “Fizemos esse ofício porque entendemos que o crescimento da demanda por investigações criminais, registros de ocorrências, atendimento ao público e cumprimento de diligências exige investimentos compatíveis com a realidade da região”, disse o vereador.

O presidente da Câmara também chamou atenção para as condições da frota atualmente utilizada pela delegacia. De acordo com ele, parte dos veículos apresenta elevado desgaste em razão do uso contínuo, situação que pode comprometer a eficiência operacional, a agilidade no atendimento das ocorrências e a segurança dos próprios agentes policiais.

“A renovação da frota e a modernização dos equipamentos são medidas fundamentais para garantir melhores condições de trabalho aos servidores e ampliar a qualidade dos serviços prestados à população. E é importante ressaltar que 90ª DP ficou, segundo dados recentes da Secretaria de Segurança do Estado, entre as cinco que mais efetuaram prisões nos últimos meses”, acrescentou o presidente.

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