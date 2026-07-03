Tombamento de carreta e incêndio em outro veículo provocam congestionamentos na Dutra; motoristas ainda enfrentam reflexos nesta sexta

Dois acidentes registrados na noite de quinta-feira (dia 2) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, provocaram horas de transtornos para os motoristas e os reflexos ainda são sentidos na manhã desta sexta-feira (dia 3). Muitos condutores relataram que permanecem presos no trânsito, mesmo após a liberação das pistas.

O primeiro caso aconteceu por volta das 17h28, no km 228 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando um caminhão carregado com bebidas tombou. O motorista sofreu ferimentos classificados como moderados, foi socorrido pelas equipes da concessionária RioSP e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Durante o atendimento da ocorrência, as duas faixas da pista precisaram ser interditadas, provocando cerca de três quilômetros de congestionamento. Para reduzir os impactos no tráfego, foi implantada uma operação de mão dupla entre 18h56 e 20h43. A faixa da direita foi liberada às 20h35, enquanto o destombamento do caminhão só foi concluído às 2h22 desta sexta-feira. A liberação total da pista ocorreu às 3h44.

Enquanto as equipes ainda trabalhavam no atendimento desse acidente, uma segunda ocorrência foi registrada às 19h55, no km 230,6 da Dutra, sentido São Paulo. Uma carreta pegou fogo e mobilizou equipes da RioSP para o combate às chamas e a sinalização da rodovia.

O incêndio foi controlado às 20h37. A limpeza da pista terminou às 21h22 e todas as faixas foram liberadas às 21h44. Ninguém ficou ferido, mas o atendimento também provocou aproximadamente três quilômetros de congestionamento.

Apesar da conclusão das duas ocorrências durante a madrugada, muitos motoristas ainda relatam lentidão e longos congestionamentos na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ainda apresenta reflexos em razão dos acidentes registrados na noite anterior.

A concessionária RioSP orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao se aproximarem de atendimentos operacionais na rodovia.

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