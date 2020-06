Guardas municipais de Barra Mansa detiveram, no início da madrugada do domingo (dia 31), um motorista que apresentava sinais de embriaguez. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em outro estacionado na Avenida Domingos Mariano, no Centro.

Um amigo do motorista, que estava de carona, ficou levemente ferido e foi atendido na Santa Casa de Misericórdia.

O motorista que provocou a colisão foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, às margens da Via Dutra, no distrito de Floriano, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para alcoolemia. Ele foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa