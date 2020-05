A secretaria de Saúde de Volta Redonda atualizou, no início da noite deste domingo (dia 31), os números da Covid-19 no município. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pelo prefeito Samuca Silva (PSC) por meio de um áudio em um aplicativo de mensagens, a cidade chegou a 893 pacientes infectados e outros 2804 notificados com suspeita da doença.

Ainda de acordo com o relatório, a Cidade do Aço já tem 808 pessoas curadas. Os óbitos permanecem em 34, mesmo número do boletim anterior, divulgado na tarde deste sábado (dia 30).

Volta Redonda segue dentro dos índices do acordo de flexibilização comercial. Nas últimas 24 horas, foi registrada uma variação de 0,79% nos casos suspeitos, valor inferior aos 5% estabelecidos junto ao MPRJ.

As UTIs municipais, no momento, contam com uma ocupação 25%, número menor que os 50% da determinação judicial. Já o Hospital de Campanha, opera com 10,5% de sua capacidade, portanto, abaixo dos 60% acordados com o MPRJ.