Jorge de Oliveira, o Zoinho, retornará às ruas de Volta Redonda e região na busca por votos dos eleitores. O experiente político, de 69 anos, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual, na quarta-feira (dia 18). O partido escolhido é o PROS, que tem estimativa de eleger quatro candidatos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no pleito de outubro.

A filiação de Zoinho ao PROS foi apadrinhada por Max Lemos, ex-secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. Na disputa majoritária, a sigla caminhará com o governador Cláudio Castro, que busca a reeleição pelo Partido Progressista (PP).

“Me sinto honrado em ter sido convidado por nosso governador e pelo deputado Max Lemos para representar o Partido Republicano da Ordem Social. Quero dar continuidade ao meu trabalho em prol do desenvolvimento econômico e social do Sul Fluminense. Na Alerj terei a oportunidade de trazer os recursos estaduais necessários para os nossos municípios e proporcionar melhores condições de vida para nossa população”, destacou o político volta-redondense.

Experiência

Com extensa trajetória política, Zoinho deposita as fichas na experiência para conquistar uma cadeira no Legislativo fluminense. No currículo, ele tem três mandatos consecutivos como vereador de Volta Redonda, onde permaneceu de 1989 a 2000.

Após concorrer e perder como candidato a vice e prefeito de Volta Redonda em 2004 e 2008, respectivamente, a consagração nas urnas veio em 2010. Zoinho foi eleito deputado federal com 44.355 votos, que lhe garantiram o “título” de candidato mais votado da região.

Em Brasília, o ex-funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) contribuiu com emendas parlamentares para o Sul Fluminense que somadas contabilizaram cerca de R$ 60 milhões. Dentre as verbas, destacam-se R$ 1 milhão para o Hospital do Retiro e uma R$ 40 milhões proveniente de emenda de bancada para a construção do Hospital Regional.

O carismático político também ajudou com recursos federais para a reforma da BR-393, no trecho 207-Rodovia Presidente Dutra e a construção do PSF do bairro Rolamão, em Pinheiral. Trabalhou ainda por obras consideradas importantes para as comunidades carentes, como Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Josimo, Açude, Retiro e Siderlândia, bairro onde reside há mais de 50 anos.