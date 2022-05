A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, atuou em um caso de maus-tratos a uma cadela e dois filhotes no bairro Niterói nessa quinta-feira (dia 19). Uma mulher foi presa em flagrante, após denúncias à coordenadoria e à Polícia Civil.

De acordo com a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, que acompanhou o caso, a cadela foi encontrada em situação de maus-tratos, apresentando ferida contaminada por vermes, em local sujo e amamentando dois filhotes. “Recebemos a denúncia de que o animal estava há dois dias sem se movimentar. Ao chegar, a encontramos fraca, pálida e fria, mas ainda com vida. Acionamos a clínica ‘Apaixonados por Quatro Patas’, que prontamente socorreu e levou animal para atendimento veterinário, porém ele não resistiu”, lamentou Ana.

Ainda de acordo com a coordenadora, como a denúncia contou com a participação da Polícia Civil e ocorreu o flagrante, a mulher foi encaminhada para delegacia e presa. Os filhotes – um macho e uma fêmea-, que aparentam ter aproximadamente 10 dias de vida, estão em lar temporário e após período de desmame serão colocados para adoção. Outros animais encontrados no local, esses sem apresentar más condições de saúde, também serão encaminhados para lares temporários.

“Agradeço os policiais que não cessaram as buscas após a mulher fugir do flagrante, para encaminhá-la até a delegacia. Por isso é importante que as pessoas denunciem pelo nossa Central de Atendimento Único (CAU) telefone: 156 e também na delegacia”, orientou a coordenadora.