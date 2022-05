O comando do 28º Batalhão de Polícia Militar emitiu nota sobre confronto ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 20), que resultou na morte de um homem suspeito de pertencer ao tráfico de drogas da Vila Delgado, em Barra

Segundo o comunicado, o 28ºBPM realizou nesta manhã uma operação policial com o objetivo de retirar de circulação armas, drogas e prender marginais da lei. “Durante as ações de vasculhamento, houve confronto entre parte da equipe PM e um marginal da lei efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares, do que houve o pronto revide, vindo o elemento, com grau de parentesco com marginais envolvidos no tráfico local, a óbito”.

Ainda de acordo com a equipe do 28ºBPM, os moradores da região atearam fogo em um ônibus, além de pneus e colchões, causando prejuízo ao transporte público, obstruindo uma importante via e impedindo a livre circulação das pessoas e prestação de serviços públicos.

Dois suspeitos foram presos e conduzidos para a 90ª DP. Também foram apreendidos na ação um revólver Cal. 38 e drogas a contabilizar. “A situação encontra-se controlada. Foram alocadas viaturas nos principais pontos de acesso da Vila Delgado”, finaliza o comunicado.

Foto: Divulgação