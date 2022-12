Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na tarde desta terça-feira (dia 27), um veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 13h30, na altura do km304 da BR-116.

Na ocasião, a equipe abordou uma caminhonete Fiat/Strada branca, com placas de Santo Antônio da Barra (GO). No veículo estava o condutor, de 28 anos, e sua companheira, de 23. De acordo com a PRF, foi verificado que os elementos identificadores do carro apresentavam sinais de adulteração e constatado que se tratava de outro veículo, com registro de roubo no município de Nova Iguaçu, em novembro deste ano.

Diante dos fatos, o condutor e sua companheira foram conduzidos à 89ª DP (Resende), tendo sido o homem enquadrado como autor do delito de receptação. O veículo também foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação PRF