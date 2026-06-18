Audiência Pública debate saúde e segurança na CSN em Volta Redonda

O presidente Odair Mariano e diretores do Sindicato dos Metalúrgicos participaram da Audiência Pública sobre meio ambiente do trabalho e saúde e segurança na CSN, realizada na tarde de quarta-feira (dia 17) na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda. O encontro foi promovido pelo Ministério Público e reuniu trabalhadores, especialistas e autoridades para discutir as condições de trabalho na companhia. Além dos temas ligados à segurança e ao meio ambiente laboral, a audiência também abordou os acidentes fatais ocorridos na empresa.

Durante sua fala, o presidente Odair Mariano destacou a gravidade da situação: “Não podemos aceitar que acidentes e adoecimentos continuem fazendo parte da rotina dos trabalhadores. A preservação da vida deve estar acima de qualquer meta de produção ou resultado financeiro. Segurança não pode ser tratada como custo, mas como um valor inegociável”.

O diretor jurídico do sindicato, Leandro Vaz, também participou da mesa e chamou atenção para a precariedade das condições oferecidas pela empresa. Ele afirmou: “A CSN precisa assumir maior responsabilidade com seus trabalhadores. Não é admissível que vidas sejam colocadas em risco em nome da produção”.

A participação do sindicato reforçou a importância da mobilização coletiva para cobrar responsabilidade da empresa e garantir que a saúde e a segurança dos trabalhadores sejam tratadas como prioridade absoluta. O debate público é considerado essencial para ampliar a fiscalização e fortalecer políticas de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

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