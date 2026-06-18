Operação remove cinco veículos abandonados das ruas do bairro Colorado, em Volta Redonda

Uma operação conjunta realizada nesta quinta-feira (dia 18), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), resultou na retirada de cinco veículos em estado de abandono do bairro Colorado, na região de Três Poços.

Os automóveis estavam localizados nas ruas Egito, Leia dos Santos Ribeiro e Santa Rita e apresentavam características que configuram situação de abandono, conforme previsto na legislação municipal. A ação integra o trabalho permanente desenvolvido pela Semop para promover mais segurança, organização urbana e qualidade de vida à população.

Antes da remoção, todos os proprietários foram devidamente notificados e tiveram o prazo legal de três dias úteis para providenciar a retirada voluntária dos veículos. Como não houve regularização dentro do período estabelecido, a remoção foi realizada pelo poder público municipal.

De acordo com a legislação vigente, é considerado abandonado o veículo que esteja sem ao menos uma placa de identificação, apresente sinais evidentes de deterioração, como partes danificadas ou faltando, possua pelo menos dois pneus arriados e esteja em visível estado de abandono e má conservação.

O objetivo principal do serviço é eliminar situações que possam comprometer a segurança e a saúde pública, sempre buscando uma solução harmônica. A Semop oferece condições para que o proprietário faça a retirada, inclusive disponibilizando, quando necessário, o guincho da Guarda Municipal para transportar o veículo sem qualquer custo até um local seguro e coberto dentro de Volta Redonda.

Automóveis deixados por longos períodos nas vias públicas podem servir como abrigo para usuários de drogas, esconderijo para materiais ilícitos, depósito irregular de lixo e criadouro de vetores de doenças, além de aumentar a sensação de insegurança entre os moradores.

As ações são amparadas pelo Decreto Municipal nº 15.601/2019, pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela legislação civil vigente. A população pode colaborar com o trabalho da prefeitura denunciando veículos em estado de abandono pelos telefones 153, da Guarda Municipal, e 156, da Central de Atendimento Único (CAU).

Foto: Divulgação/Semop.