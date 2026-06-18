Empresários discutem impactos das futuras obras da Via Dutra em Barra Mansa

A Aciap Barra Mansa sediou, na tarde desta quinta-feira, dia 18 de junho, uma reunião promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) Sul Fluminense para apresentar aos empresários instalados às margens da Rodovia Presidente Dutra um retorno sobre os impactos previstos com as futuras obras de ampliação da rodovia no município.

O encontro reuniu representantes da ADR, empresários, membros do poder público e demais envolvidos no processo de acompanhamento do projeto, reforçando a importância do diálogo entre as entidades, o setor produtivo e os órgãos responsáveis pelo planejamento das intervenções.

Segundo o presidente da ADR Sul Fluminense, Péricles Aguiar, o trabalho junto aos chamados lindeiros — empresas localizadas às margens da Dutra — teve início no ano passado. Na ocasião, os empresários apresentaram informações sobre suas atividades, número de empregos gerados, tempo de atuação e as principais preocupações em relação às intervenções previstas pela concessionária.

“Recebemos a participação de 22 empresas desse trecho de Barra Mansa. Levamos todas as informações para a CCR e agora recebemos um retorno técnico, caso a caso, mostrando como cada empreendimento poderá ser afetado pelo projeto”, explicou.

De acordo com a ADR, a maior parte das empresas analisadas não deverá sofrer impactos significativos. Algumas poderão necessitar de adequações no empreendimento ou no projeto da obra, enquanto duas precisarão ser desapropriadas.

A ADR também segue acompanhando as discussões sobre as futuras obras por meio da Comissão Tripartite, formada pela concessionária CCR, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e representantes da sociedade civil. Entre as propostas defendidas pela entidade está a pavimentação de estradas estaduais que possam servir como rotas alternativas durante a execução das intervenções na Dutra, reduzindo impactos para a população da região.

Representando a Prefeitura de Barra Mansa, o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, informou que o município está analisando as informações apresentadas pela concessionária para identificar os possíveis impactos das intervenções no município e nas empresas às margens da rodovia. “Estamos avaliando esses dados para compreender com precisão os impactos e, a partir disso, definir os encaminhamentos necessários junto à CCR antes do início das obras”, afirmou.

Para o vice-presidente da Aciap BM, Alexandre Cosendey Rezende, o momento é de planejamento e construção de soluções conjuntas para reduzir os impactos da obra. “A obra é importante para o desenvolvimento da região, mas também exige planejamento e diálogo para reduzir os impactos que serão sentidos pela população e pelo setor produtivo. A Aciap BM está comprometida em participar desse processo, defendendo os interesses dos empresários e colaborando na construção de alternativas que minimizem os transtornos durante a execução das obras”, destacou.

Embora a previsão seja de que as intervenções ainda levem algum tempo para começar, os encontros já fazem parte de um trabalho preventivo de planejamento e diálogo entre empresários, poder público, concessionária e entidades representativas, buscando minimizar os impactos e garantir que as demandas locais sejam consideradas durante a execução do projeto.

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