Espetáculo “Nosso Lugar” une teatro, música e circo em única apresentação em Volta Redonda

“Nosso Lugar” ocupa o palco do Teatro GACEMSS, no dia 28 de junho, às 19h. Após estrear com sucesso em Portugal, e passar pelo Teatro Futuros, no Flamengo, o espetáculo chega a Volta Redonda, cidade natal de Sara Bentes, que protagoniza o espetáculo ao lado de Kiko do Valle. A peça se apropria da música, dança e técnicas de circo para narrar a história de Lorena e sua relação com Miguel. Cega de nascença, Lorena vive sufocada pelas limitações de um mundo despreparado para lidar com sua deficiência, e encontra na figura de Miguel, que tem aparecido todas as noites em seus sonhos, o despertar de um amor que é capaz de redefinir seu destino.

O projeto foi contemplado no edital Fluxos Fluminenses 2024 e tem o patrocínio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Sistema Nacional de Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc.

Além de protagonizar a peça, Sara Bentes assina o texto e compôs a trilha sonora original, disponível na plataforma Spotify. Com direção de Carol Futuro e Luiza Loroza, o musical traz luz às tantas formas de capacitismo e às consequências dele, passando pela invisibilidade, a fadiga de acesso, os abusos, o não pertencimento, e muitas outras provocações ainda tão necessárias à sociedade. “Em geral a noção que as pessoas têm de capacitismo é muito rasa, quando na verdade ele atravessa a nós, pessoas com e sem deficiência, em muitas camadas, e pode ser profundamente nocivo e perigoso”, Comenta Sara.

Outro ponto importante do trabalho é a representatividade. “É raríssimo vermos artistas com deficiência nos musicais, por muitos motivos, e enquanto nos falta oportunidade, precisamos criá-las. Então esse trabalho é também um grito por visibilidade e respeito: Olha como é possível!” acrescenta Sara’.

“Tratar a deficiência como parte presente no cotidiano nos faz lembrar do quanto ainda podemos caminhar e trabalhar para que o mundo seja verdadeiramente inclusivo”, relata a diretora Carol Futuro.

Kiko do Valle, ator e cantor com sólida trajetória em teatro musical, relata sobre a parceria: “Trabalhar com a Sara é um aprendizado diário, com uma realidade a princípio tão diferente da minha. Ela não deixa que a deficiência a limite. Realiza os próprios projetos artísticos, escreve, atua, e canta belissimamente, com uma sensibilidade rara. É muito importante que as pessoas conheçam seu trabalho e se libertem também das suas crenças limitantes.”

O destaque e desafio da peça é o elemento circense. Sara e Kiko performam em uma lira acrobática a mais de três metros de altura. “É um desafio porque envolve atuação, canto e um aparelho circense aéreo integrado ao cenário. Não estamos amarrados em nada ali, é só o nosso corpo mesmo”, pontua Sara sobre a entrega física exigida. “A lira é um aparelho extremamente desafiador que nunca tinha experimentado. Quando a gente vê no circo ou no circo-teatro, parece simples, mas é uma atividade que exige muita técnica e precisão. Estou aprendendo muito com a nossa preparadora Bárbara Abi Rihan”, destaca Kiko do Valle.

Única integrante com deficiência, Sara destaca a conexão com a equipe: “Tem sido um processo muito enriquecedor, porque existe uma grande disponibilidade das pessoas envolvidas e muita vontade de fazer uma experiência feliz para todo mundo”. A diretora Carol Futuro comenta sobre o processo: “Dirigir essa remontagem do espetáculo é uma oportunidade desafiadora e deslumbrante. Sara e Kiko são extremamente experientes. Dirigir com eles permite que a sala de ensaio seja um universo a se explorar. “A direção está maravilhosa, sensível, e totalmente integrada com o tema da deficiência e do capacitismo. O espetáculo é imperdível.” elogia Kiko.

Todas as sessões terão acessibilidade, com os recursos de libras e audiodescrição. Mas a acessibilidade não está somente na plateia. O cenário e a interação dos dois atores também conta com soluções artísticas que dão a Sara autonomia e segurança, e que se integram à linguagem do espetáculo.

SERVIÇO

Espetáculo: Nosso Lugar

Temporada: 28 de junho de 2026

Dia e horário: domingo, às 19h

Local: Teatro Gacemss I

Endereço: Rua 14, nº 315 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda, RJ

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia) | R$ 12 (Associados do GACEMSS)

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/122570/d/393883

Lotação: 418 lugares

Acessibilidade: Sessões com Audiodescrição e Libras e espaços acessíveis para pessoa com deficiência

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

FICHA TÉCNICA

Texto e músicas: Sara Bentes

Atuação: Sara Bentes e Kiko do Valle

Direção: Carol Futuro e Luiza Loroza

Direção de produção: Bruno Mariozz

Figurino: Mauro Leite

Cenário: Anderson Dias

Produção musical: Luan Richard

Iluminação: Ricardo Rocha

Preparação corporal: Bárbara Abi-Rihan

Identidade visual, comunicação e operação de som: Rafael Prevot

Acessibilidade: Imagética Acessibilidade

Assessoria de imprensa: Gamarc Comunicação

Assistente de produção: Marilene Ribeiro

Produção executiva: Natasha Arsenio

Coordenação financeira: Ingryd Cardozo

Produção: Palavra Z Produções Culturais

Link trilha sonora: https://open.spotify.com/intl-pt/album/3djTDDajgGi8HF0XlBQmpK

Foto: Divulgação