Porto Real atrai R$ 3 bilhões em investimentos da Stellantis e reforça expansão do polo automotivo do Sul Fluminense

O polo automotivo de Porto Real, no Sul Fluminense, avança em seu processo de expansão com um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões na unidade da Stellantis até 2030. O projeto resultará na abertura de 100 novas vagas de empregos diretos, ampliando as oportunidades para os trabalhadores da região a partir da modernização tecnológica da fábrica, que produzirá o novo Jeep Avenger. Toda a cadeia automotiva local também será impulsionada, com reflexos para fornecedores, prestadores de serviços e novos empreendimentos.

Além dos impactos diretos na atividade industrial e da geração de novos empregos, o ciclo de investimentos em Porto Real tem impulsionado a instalação de oito novas empresas no polo automotivo. Com isso, o ecossistema industrial do Sul Fluminense segue impulsionado, fortalecendo a cadeia de suprimentos do setor, gerando novas oportunidades de negócios e contribuindo para consolidar a região como um dos principais polos automotivos do país.

“Trabalhamos para criar um ambiente cada vez mais favorável para que empresas ampliem suas operações no Rio de Janeiro. Investimentos como esse fortalecem a indústria fluminense, movimentam a cadeia produtiva, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento econômico de diferentes regiões do estado”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Leandro Pinheiro.

Foto: Divulgação