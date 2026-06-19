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BM abre inscrições para Conferência Municipal de Saúde que vai definir propostas para os próximos anos

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FOLHA DO ACO
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A Prefeitura de Barra Mansa abriu as inscrições para a 12ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada nos dias 26 e 27 de junho, no Salão Nobre da Nova UBM. O evento reunirá usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), profissionais da área, gestores públicos e representantes de entidades da sociedade civil para discutir propostas que irão orientar as políticas públicas de saúde do município nos próximos anos.

Com o tema “Saúde, democracia, soberania e SUS: Cuidar do povo é cuidar do Brasil”, a conferência será organizada em quatro eixos de debate: democracia e saúde como direito; financiamento do SUS; desafios relacionados à defesa da vida e às emergências climáticas; e modelos de atenção e gestão voltados ao cuidado integral da população.

Considerada o principal espaço de participação popular e controle social do SUS no município, a conferência tem como objetivo reunir diferentes segmentos da sociedade para avaliar a situação da saúde pública local e construir propostas que servirão de base para futuros planos, ações e investimentos da rede municipal. Na última edição, o evento reuniu cerca de 200 participantes, entre usuários do sistema público de saúde, profissionais da área e gestores.

Além dos debates temáticos, a programação prevê a eleição das entidades que irão compor o próximo mandato do Conselho Municipal de Saúde e a escolha dos delegados que representarão Barra Mansa na Conferência Estadual de Saúde. A participação é aberta a usuários do SUS, associações de moradores, movimentos sociais, organizações não governamentais, entidades religiosas, associações de pacientes, sindicatos, conselhos profissionais da área da saúde e representantes de hospitais, clínicas, laboratórios e instituições conveniadas ao sistema público.

Também podem participar gestores públicos e integrantes de órgãos governamentais ligados à área da saúde.

Prazo

Os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira (dia 22) por meio do Portal da Transparência da Prefeitura de Barra Mansa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as propostas aprovadas durante a conferência contribuirão para a elaboração dos próximos planos municipais de saúde e para a definição de prioridades da rede pública de atendimento. Além disso, o encontro definirá os representantes do município nos fóruns de controle social da saúde, responsáveis por acompanhar e discutir a formulação das políticas públicas do setor.

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