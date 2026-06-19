Polícia Militar apreende fuzil e drogas em tonel escondido em área de mata em Angra dos Reis

Uma ação do 33º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de um fuzil calibre 5,56, dois carregadores e uma grande quantidade de drogas na comunidade do Morro Santo Antônio, em Angra dos Reis, na noite dessa quinta-feira (dia 18).

De acordo com a PM, equipes do serviço reservado (P/2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram patrulhamento e buscas na comunidade após informações obtidas pelo setor de inteligência.

Durante o vasculhamento em uma área de mata, os policiais localizaram um tonel escondido. No interior do recipiente foram encontrados um fuzil calibre 5,56, dois carregadores do mesmo calibre e uma grande quantidade de entorpecentes, que ainda seria contabilizada.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Inicialmente tratada como tráfico de drogas, a ocorrência foi enquadrada como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi localizado durante a ação. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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