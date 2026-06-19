Governo do Rio de Janeiro comprará mais de 10,6 mil fuzis para a segurança pública com recursos financeiros recuperados na Justiça oriundos de corrupção

O valor de R$ 70 milhões, recuperado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na Justiça, por meio de acordos de delação premiada e de leniência em ações da Operação Lava Jato, serão destinados para a compra de 10.610 fuzis para as forças policiais. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira (19/06), pelo secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, ao lado do procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux, na Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ), seguindo as diretrizes do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. A iniciativa se refletirá na proteção dos policiais militares, civis e penais, além da população fluminense.

“Com a recuperação de ativos judiciais, iremos comprar mais de 10 mil fuzis. O fuzil é considerado um equipamento de proteção para o policial, que enfrenta diariamente a criminalidade armada. Os demais recursos que virão para a Secretaria de Segurança ao longo deste ano serão todos aplicados na proteção dos policiais. Além dos fuzis, compraremos coletes balísticos e blindados. Então, foi muito importante esse intenso trabalho da Procuradoria Geral do Estado, porque entendemos que não basta tirar o dinheiro do crime, ele precisa ser aplicado na segurança pública”, declarou o secretário de Segurança.

A Secretaria de Segurança Pública aderiu à ata de compra da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para a compra de 10.610 fuzis calibre 556 da empresa americana Sig Sauer Inc. Desse total de fuzis comprados, 8.610 são para a Polícia Militar, 1.310 para a Polícia Civil e 690 para a Polícia Penal. A empresa contratada tem 6 meses para realizar a entregar, podendo acontecer antes. O valor médio de cada unidade foi de R$ 5.304,53.

O procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux, ressaltou o trabalho que vem sendo desempenhado pela PGE-RJ. Ele lembrou da criação, em 2019, do Núcleo de Combate à Corrupção e Defesa da Probidade, que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e passou a ser o Núcleo de Integridade. Dubeux explicou que já foram celebrados três acordos de leniência com empresas condenadas na Lava Jato. O procurador acrescentou ainda que o núcleo também teve uma forte participação na recuperação de ativos em ações ajuizadas na Justiça Federal, especialmente, conseguindo, até hoje, recuperar R$ 673 milhões.

“A gente conseguiu que as empresas que participaram desses acordos desistissem de demandas judiciais e também viabilizaram a celebração de outros acordos de não persecução cível. E, nesta semana que passou, a Procuradoria conseguiu recuperar quase R$ 70 milhões, que eu formalizo aqui a destinação desse valor, autorizado pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, para a área de segurança pública no Estado do Rio”, ressaltou o procurador-geral do Estado.