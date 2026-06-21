Jovem de 27 anos morre após capotamento no bairro Retiro, em Volta Redonda

Uma jovem identificada como Anna Clara Rocha, de 27 anos, morreu na tarde deste domingo (dia 21) após um capotamento na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 14h10 e envolveu um Fiat Mobi branco, que, por motivos ainda desconhecidos, acabou capotando na via.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros também atuaram no atendimento da ocorrência. A área foi periciada e o caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que vai investigar as circunstâncias do acidente.

Nas redes sociais, Anna Clara era conhecida por atuar na área de marketing digital. Com mais de 31 mil seguidores, ela trabalhava como estrategista e mentora de mídias sociais, produzindo conteúdos sobre posicionamento digital, criação de conteúdo e desenvolvimento profissional. Em sua atuação, também oferecia mentorias voltadas a mulheres empreendedoras e criadoras de conteúdo.

A morte da jovem gerou grande comoção entre familiares, amigos, clientes e seguidores, que passaram a publicar mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais.

O horário e local de velório e sepultamento ainda não foram divulgados pela família.

Foto: Reprodução/Redes Sociais