Homem é detido em Ipiabas após violar medida protetiva monitorada por sistema de segurança

A atuação integrada entre a Secretaria Municipal da Mulher de Barra do Piraí e o 10º Batalhão de Polícia Militar resultou, na noite de sábado (dia 20), na prisão de um homem de 47 anos por descumprimento de medida protetiva no distrito de Ipiabas.

A ocorrência foi registrada após o sistema de monitoramento vinculado ao programa de proteção às mulheres emitir um alerta indicando que o acusado havia se aproximado da vítima além da distância permitida pela determinação judicial. A mulher, ex-companheira do suspeito, acionou o suporte de segurança e informou às autoridades a localização do referido.

Os agentes do 10º BPM localizaram o homem e o conduziram, juntamente com a vítima, à 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí. Após os depoimentos serem prestados e os fatos analisados pela autoridade policial, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, enquadrado no crime de descumprimento de medida protetiva previsto na Lei Maria da Penha.

A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou que a parceria e o trabalho integrado entre os órgãos que compõem a rede de proteção do município são fundamentais para garantir a segurança das mulheres vítimas de violência e assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

“Casos como esse reforçam a importância da parceria entre a Secretaria Municipal da Mulher, o 10º BPM, a Polícia Civil e toda a rede de proteção de Barra do Piraí. Juntos, garantimos mais segurança, proteção e a efetivação dos direitos das mulheres vítimas de violência”, afirmou Daniella.

A secretária também ressaltou que a atuação conjunta permite um acompanhamento mais eficiente das vítimas e uma resposta rápida diante de qualquer ameaça ou descumprimento das medidas determinadas pela Justiça.

“Graças a essa integração, somos capazes de monitorar os casos, amparar as vítimas e agir com rapidez sempre que necessário. A Secretaria da Mulher de Barra do Piraí, as forças de segurança e toda a rede de proteção seguem unidas no combate à violência contra a mulher e na promoção de uma cidade mais segura para todas”, finalizou.

O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, coronel Fábio Corrêa, também ressaltou a importância da atuação integrada entre as forças de segurança e a rede de proteção às mulheres.

“Essa ocorrência, acompanhada por uma guarnição do 10º BPM em conjunto com a Prefeitura de Barra do Piraí e toda a rede de proteção, reforça o nosso propósito de impedir e combater casos de violência contra a mulher. Seguimos firmes nesse objetivo e temos alcançado resultados positivos, especialmente aqui em Barra do Piraí, onde a integração entre os órgãos tem sido fundamental para garantir mais segurança e proteção às vítimas”, destacou o comandante.