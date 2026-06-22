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Arraiá do Clube Laranjal promete três dias de tradição, música e diversão

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FOLHA DO ACO
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Está chegando o Arraiá do Clube Laranjal, um dos eventos mais aguardados da região. Nos dias 26, 27 e 28 de junho, o público poderá viver o verdadeiro clima junino em uma programação especial repleta de música, comidas típicas, diversão e muita animação para toda a família.

Com uma estrutura preparada para receber seus visitantes, o evento contará com barracas típicas, bebidas, quadrilha maluca, atrações musicais, brinquedos infláveis, segurança e diversas opções de entretenimento, proporcionando três dias de celebração das tradições juninas.

“ O Arraiá do Clube Laranjal é uma festa que já faz parte da nossa tradição e é preparada com muito carinho para receber sócios, moradores e visitantes de toda a região. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, familiar e repleto de alegria, valorizando a cultura junina e fortalecendo a convivência entre as pessoas. Temos certeza de que serão três dias de muita diversão e momentos especiais para todos”, destaca o Dr. Luiz Gonzaga Lula, presidente do Clube Laranjal.

Programação musical

26 de junho (sexta-feira)
🕕 Das 18h à 1h
🎵 Airton Reis, trazendo o melhor do forró, xote e sanfona.

27/06- Sábado
16h a 01h
Xotexamo + quadrilha maluca

28/06- Domingo
12h às 18h
Balanço da Jaque
Banda do Goga

Horário do Arraiá :
Sexta-feira :18h a 01h
Sábado: 18h a 01h
Domingo: 12h às 18h

“ O Arraiá do Clube Laranjal promete reunir famílias, amigos e amantes das festas juninas em um ambiente seguro e acolhedor, valorizando a cultura popular e proporcionando momentos inesquecíveis de lazer e confraternização, completa a Diretora Social s eventos do Clube , Vanessa Outeiro.

Ingressos na secretaria do Clube.

  • Sexta-feira: R$ 25,00
  • Sábado: R$ 25,00
  • Domingo: R$ 25,00
  • Passaporte para os três dias: R$ 60,00

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