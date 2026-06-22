Arraiá do Clube Laranjal promete três dias de tradição, música e diversão

Está chegando o Arraiá do Clube Laranjal, um dos eventos mais aguardados da região. Nos dias 26, 27 e 28 de junho, o público poderá viver o verdadeiro clima junino em uma programação especial repleta de música, comidas típicas, diversão e muita animação para toda a família.

Com uma estrutura preparada para receber seus visitantes, o evento contará com barracas típicas, bebidas, quadrilha maluca, atrações musicais, brinquedos infláveis, segurança e diversas opções de entretenimento, proporcionando três dias de celebração das tradições juninas.

“ O Arraiá do Clube Laranjal é uma festa que já faz parte da nossa tradição e é preparada com muito carinho para receber sócios, moradores e visitantes de toda a região. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, familiar e repleto de alegria, valorizando a cultura junina e fortalecendo a convivência entre as pessoas. Temos certeza de que serão três dias de muita diversão e momentos especiais para todos”, destaca o Dr. Luiz Gonzaga Lula, presidente do Clube Laranjal.

Programação musical

26 de junho (sexta-feira)

🕕 Das 18h à 1h

🎵 Airton Reis, trazendo o melhor do forró, xote e sanfona.

27/06- Sábado

16h a 01h

Xotexamo + quadrilha maluca

28/06- Domingo

12h às 18h

Balanço da Jaque

Banda do Goga

Horário do Arraiá :

Sexta-feira :18h a 01h

Sábado: 18h a 01h

Domingo: 12h às 18h

“ O Arraiá do Clube Laranjal promete reunir famílias, amigos e amantes das festas juninas em um ambiente seguro e acolhedor, valorizando a cultura popular e proporcionando momentos inesquecíveis de lazer e confraternização, completa a Diretora Social s eventos do Clube , Vanessa Outeiro.

Ingressos na secretaria do Clube.