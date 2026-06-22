Carro invade loja e pega fogo após colisão na Beira-Rio

Um acidente registrado na noite desse domingo (dia 21) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda, terminou com um carro em chamas após o veículo invadir um estabelecimento comercial. Uma pessoa ficou ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi aberta às 23h50 e mobilizou equipes do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Inicialmente, a informação era de uma colisão entre dois carros, seguida de incêndio em um dos veículos, que atingiu uma loja nas proximidades da entrada da CSN, na altura de um posto desativado.

No entanto, após a chegada das guarnições ao local, foi constatado que o acidente envolveu dois carros e duas motocicletas. Com o impacto, um dos automóveis saiu da pista, invadiu o estabelecimento comercial e começou a pegar fogo.

Os bombeiros realizaram o combate às chamas e conseguiram extinguir tanto o incêndio no veículo quanto o foco que atingiu a loja. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Um homem ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital São João Batista (HUG). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais