Telefone da Secretaria de Educação de Barra Mansa é invadido por hackers e dispara envio de mensagens falsas a pais de alunos

Um telefone ligado à Assessoria de Assuntos da Infância e Adolescência, da Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa, foi alvo de uma invasão hacker no início da tarde desta segunda-feira (dia 22). O ataque resultou no envio indevido de mensagens para pais e responsáveis de alunos da rede municipal de ensino.

Segundo a Prefeitura, o número (24) 99875-3334 passou a ser utilizado de forma irregular após a invasão, disparando comunicações falsas, incluindo mensagens que simulam ser da Receita Federal e contêm links suspeitos.

A Secretaria de Educação alerta que qualquer mensagem enviada a partir desse número deve ser ignorada. A orientação é para que os responsáveis não cliquem em links, nem forneçam dados pessoais, já que há risco de fraude e possível comprometimento de dispositivos.

O município reforça ainda que não realiza esse tipo de contato por meio do número afetado e afirma que já estão sendo adotadas medidas para conter o problema e investigar o ocorrido.

A Prefeitura de Barra Mansa destacou que o caso está sendo apurado e reforçou o compromisso com a segurança das informações e a transparência na comunicação com a população.

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