Programa Cultura Presente nos Territórios abre inscrições para oficinas culturais gratuitas em Pinheiral

A população de Pinheiral terá acesso a uma ampla programação de atividades culturais gratuitas por meio do Programa Cultura Presente nos Territórios – RJ, uma política pública estruturante da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC/RJ), desenvolvida em parceria com a Prefeitura Municipal de Pinheiral.

O programa tem como objetivo democratizar o acesso aos direitos culturais, fortalecer as identidades territoriais e promover o desenvolvimento sociocultural sustentável em todo o Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra a Rede Estadual de Centros de Referência da Cultura de Território (CRCTs), criada a partir do Edital de Chamamento Público nº 01/2025, que selecionou organizações da sociedade civil responsáveis pela implantação e gestão das atividades nas diferentes regiões fluminenses.

Em Pinheiral, o Centro de Referência da Cultura de Território está instalado na Rua João Batista Ribeiro, nº 120, no bairro Colina, onde serão oferecidas oficinas culturais voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos, a partir dos 6 anos de idade.

Entre as atividades disponíveis estão oficinas de Teatro, Dança e Ritmos, Dança dos Anos 80, Graffiti e Artesanato em Cerâmica Fria e Biscuit. Em breve, o programa também disponibilizará oficinas de instrumentos musicais, incluindo violão, cavaquinho, flauta e instrumentos de percussão.

As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã, tarde e noite, ampliando as oportunidades de participação para diferentes públicos e faixas etárias.

As inscrições estão abertas das 8h às 20h, na sede do programa. Menores de 14 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais no momento da inscrição para assinatura da documentação necessária. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

O início das oficinas está previsto para o dia 29 de junho.

O Programa Cultura Presente nos Territórios reconhece a cultura como um direito constitucional e um importante instrumento de transformação social, promovendo a integração entre cultura, educação, cidadania, economia criativa, sustentabilidade e participação comunitária.



Serviço

Programa Cultura Presente nos Territórios – RJ

Inscrições: abertas

Horário: das 8h às 20h

Local: Rua João Batista Ribeiro, nº 120 – Bairro Colina – Pinheiral/RJ

Público-alvo: crianças, adolescentes, jovens e adultos a partir de 6 anos

Início das oficinas: 29 de junho

Informações: diretamente na sede do programa.