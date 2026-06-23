Jogo do Brasil: Prefeituras de VR e BM liberam servidores mais cedo nesta quarta-feira

O expediente administrativo nas repartições públicas municipais de Volta Redonda e Barra Mansa será encerrado mais cedo nesta quarta-feira (dia 24) em razão da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em Barra Mansa, a prefeitura informou que as atividades acontecem até às 15h. Já em Volta Redonda, os servidores públicos municipais serão liberados do expediente a partir das 16h. Em ambas as cidades, os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, permanecerão funcionando normalmente ou em regime de plantão, garantindo o atendimento à população.

Funcionamento nos serviços municipais de Barra Mansa:

Unidades de saúde

As unidades básicas de saúde seguirão seus horários habituais de atendimento. A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias não sofrem alterações e funcionam normalmente em esquema de plantão.

Central de Ambulância: (24) 3512-0786

Samu: 192

Hemonúcleo

O atendimento ao público não será afetado, já que as captações de sangue acontecem durante a manhã (7h às 11h).

Farmácia Municipal

A unidade funcionará normalmente nesta quarta-feira, até às 17h. O telefone da unidade é: (24) 3512-0733.

Trânsito e segurança

A Guarda Municipal, incluindo a Patrulha da Mulher, manterá suas atividades sem alterações.

Telefones: (24) 3028-9339 / (24) 3028-9369

Disque Patrulha: (24) 99931-8829

Defesa Civil

A coordenadoria atua 24 horas por dia, contando com equipes de plantão para atendimento de ocorrências.

WhatsApp: (24) 98121-3427

Emergências: 199

Saae

O atendimento administrativo será realizado até às 15h, mas as equipes de plantão seguirão atuando normalmente para eventuais serviços de reparo e emergências.

Telefones: (24) 3512-4333 / 0800-115-9090

Restaurante do Povo Irmã Ruth

Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o Restaurante do Povo funcionará normalmente nesta quarta-feira, sem alteração no horário do jantar.

Foto: Divulgação