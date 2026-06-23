28º BPM recebe viatura semiblindada adquirida por emenda do deputado Jari

O 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recebeu, na manhã desta terça-feira (dia 23), uma nova viatura semiblindada que será utilizada exclusivamente no distrito de Floriano, em Barra Mansa. O veículo, um Hyundai Creta, foi adquirido por meio de emenda impositiva do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que participou da cerimônia de entrega.

A emenda destinou cerca de R$ 200 mil para fortalecer a estrutura da corporação, garantindo a compra da viatura e também de duas motocicletas, que já foram incorporadas ao patrulhamento da região.

Durante a solenidade, Jari destacou que o mandato também destinou aproximadamente R$ 400 mil para reforçar a estrutura da Polícia Militar em Barra Mansa.

“Os recursos serão utilizados na reforma do antigo Criaad (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), espaço que abrigará a Companhia Independente da Polícia Militar de Barra Mansa. Esse é um passo importante para a futura implantação de um batalhão da PM no município, fortalecendo a segurança pública e ampliando a capacidade de atendimento à população”, afirmou o deputado.

Jari ressaltou ainda que a destinação dos recursos nasceu do diálogo com os moradores durante as ações do projeto Deputado na Sua Cidade.

“Nosso mandato tem como marca ouvir a população e transformar as demandas apresentadas nas ruas em ações concretas. Foi assim que identificamos a necessidade de reforçar a segurança em Floriano e trabalhamos para garantir esses investimentos”, destacou.

A comandante do 28º BPM, tenente-coronel Amanda Neves Ferreira, agradeceu ao deputado pela parceria e afirmou que a entrega representa o compromisso conjunto entre os poderes públicos e as forças de segurança em benefício da sociedade.

“Investimentos como esse fortalecem a capacidade da Polícia Militar de atuar na proteção da população e oferecem melhores condições de trabalho para os nossos policiais”, afirmou.

A coronel Daniele Farias, comandante da 5ª Área Integrada de Segurança Pública, também agradeceu ao parlamentar e destacou a importância da integração entre os poderes para o fortalecimento da segurança pública.

“A nova viatura oferece mais segurança para os policiais, mais dignidade para a tropa e, consequentemente, quem ganha é toda a sociedade”, disse.

Também participou da cerimônia a vereadora de Volta Redonda, Gisele Klingler.