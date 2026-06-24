Acidente na BR-393: Motorista fica ferido após atropelar cavalo em Barra do Piraí

Um motorista ficou ferido após atropelar um cavalo na madrugada desta quarta-feira (dia 24) na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 5h40, na altura do km 252 da rodovia, na pista sentido Volta Redonda, na região do bairro Matadouro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel atingiu o animal que estava na pista. O condutor, um homem, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital Unimed de Barra do Piraí.

O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda segundo a PRF, o acidente não provocou impactos significativos no trânsito da rodovia, que permaneceu com o fluxo normal durante o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF