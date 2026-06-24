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Sul Fluminense recebe projeto de formação audiovisual para estudantes da rede escolar

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FOLHA DO ACO
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O Sul Fluminense passa a contar com uma importante iniciativa voltada à educação e à formação cultural de estudantes da rede escolar. O projeto Luz, Câmera, Educação (LCE) chega aos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Miguel Pereira, Quatis e Resende com o apoio do Instituto David Miranda, levando formação audiovisual para professores e alunos.

A proposta tem como objetivo aproximar crianças e jovens da linguagem do cinema e do audiovisual, estimulando a criatividade, a expressão artística, o trabalho em equipe e o protagonismo juvenil. Por meio do projeto, professores recebem capacitação para atuar como multiplicadores dentro das escolas, conduzindo os estudantes em uma experiência prática que culmina na produção de curtas-metragens.

A iniciativa busca transformar o ambiente escolar em um espaço de criação audiovisual, onde os alunos possam contar suas próprias histórias, refletir sobre suas realidades e conhecer todas as etapas da produção de um filme. Durante o processo, os participantes desenvolvem ideias, escrevem roteiros, organizam a produção, atuam, filmam, captam som, editam e apresentam suas obras.

Segundo Robson Monteiro, idealizador do projeto, a expansão para o Sul Fluminense representa um avanço importante na democratização do acesso ao audiovisual.

“O Luz, Câmera, Educação nasceu com a missão de democratizar o acesso ao audiovisual e mostrar que o cinema também pode ser uma ferramenta poderosa de educação, expressão e transformação social. O apoio do Instituto David Miranda nos permite chegar a mais escolas e fortalecer esse movimento em cinco cidades importantes da nossa região”, destaca.

Além do aprendizado técnico, o projeto pretende desenvolver habilidades socioemocionais, incentivar o pensamento crítico e fortalecer a cidadania por meio da linguagem audiovisual. A presença do LCE na região também contribui para a consolidação de uma rede regional de educação audiovisual, aproximando escolas, professores, estudantes e comunidades do universo cinematográfico.

Outro diferencial da iniciativa é a valorização das produções realizadas pelos alunos. Os curtas-metragens criados durante o projeto serão exibidos e poderão circular em diferentes espaços, ampliando o reconhecimento do trabalho dos estudantes e fortalecendo sua autoestima. Todas as obras produzidas participarão da Mostra Regional do FestCine Estudantil, que chega à sua 11ª edição.

Sobre o projeto

O Luz, Câmera, Educação é um programa de formação audiovisual voltado para escolas. Sua metodologia combina teoria e prática, passando por etapas como introdução ao audiovisual, roteiro, produção, filmagem, edição e exibição. A iniciativa busca democratizar o acesso ao cinema, estimular a criação artística, desenvolver habilidades socioemocionais e promover a educação por meio da linguagem audiovisual.

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