Bispo emérito Dom João Maria Messi sofre queda e é internado em observação em VR

A Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda informou, por meio de comunicado oficial divulgado no início da tarde nesta quarta-feira (dia 24), que o bispo emérito Dom João Maria Messi, 91 anos, sofreu uma pequena queda em sua residência durante a madrugada e precisou ser encaminhado ao Hospital da Unimed.

Segundo a nota, o religioso foi atendido prontamente e permanece em observação. O quadro de saúde é considerado estável, sem sinais de maior gravidade. Ele está lúcido, acordado e sob acompanhamento médico.

“Dom João foi prontamente encaminhado ao Hospital da Unimed, onde permanece em observação. Sem maior gravidade, nesse momento encontra-se lúcido, acordado e estável”, diz o comunicado assinado pelo padre. Daniel Cezar de Faria, chanceler da Cúria.

A Diocese também pediu orações pela recuperação do bispo emérito, reforçando a confiança na proteção divina e no restabelecimento pleno de sua saúde.

Nas redes sociais, fiéis e membros da comunidade católica manifestaram apoio e solidariedade ao líder religioso. Entre as mensagens, internautas destacaram pedidos de recuperação e carinho pelo bispo.

“Em oração pela completa recuperação dele”, escreveu uma internauta. “Boa recuperação ao nosso querido Dom João Maria Messi”, publicou outra fiel.

A expectativa, segundo a Diocese, é de evolução positiva do quadro clínico nas próximas horas, com continuidade da observação médica.

Reprodução: CNBB